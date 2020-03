Sciacca. Strano boato nella notte udito da San Michele alla Perriera: scherzo di cattivo gusto?

Un forte boato è stato udito nella notte da diversi cittadini in varie zone di Sciacca

Un boato, come uno scoppio o uno sparo, a detta di chi lo ha udito, è stato sentito questa notte attorno alle 3 del mattino. Le zone dove si è sentito nitidamente sono: San Michele, Zona Via Giotto e Via Cappuccini e addirittura qualcuno lo avrebbe sentito anche in zona Perriera.

Un botto così forte che ha costretto alcuni cittadini a segnalare il fatto alle forze dell’ordine, che pur arrivando prontamente sul posto ed esperendo le verifiche del caso, non avrebbero trovato nulla di rilevante. Chiaramente, anche questa mattina, continuano gli accertamenti da parte delle sempre attente forze dell’ordine. Il boato comunque non avrebbe causato né danni né feriti.

Resta l’incognita del perché di tale rumore nella notte silenziosa del coronavirus, uno scherzo di cattivo gusto?