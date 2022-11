Sciacca. Tar accoglie ricorso di Messina contro Termine: SI al riconteggio delle schede. Prossima udienza 23 maggio

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso di Ignazio Messina contro l’elezione del sindaco Fabio Termine: le schede delle sezioni contestate verranno controllate nuovamente

La presidente della seconda sezione del TAR Federica Cabrini ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati di Ignazio Messina ed ha disposto la verifica del risultato elettorale del primo turno delle amministrative di Sciacca. Accolto anche la richiesta del sindaco Fabio Termine di riconteggiare alcune sezioni. La prossima udienza è stata fissata per il 23 maggio 2023.

Queste le motivazioni del giudici del Tar

a) quanto al ricorso principale:

– con riguardo alla Sez. 11, n. 2 schede aventi le seguenti caratteristiche: “n. 2 schede annullate e non assegnate al candidato Sindaco Messina nonostante risultavano segnati i contrassegni di due Liste allo stesso collegate”, da ricercare tra le schede incluse nella busta n. 4-CS ter;

– con riguardo alla Sez. 12, n. 1 scheda avente le seguenti caratteristiche: “n. 1 scheda annullata e non assegnata al candidato Sindaco Messina nonostante risultavano segnati i contrassegni di due Liste allo stesso collegate”, da ricercare tra le schede incluse nella busta n. 4-CS ter;

– con riguardo alla Sez. 23, n. 3 schede aventi le seguenti caratteristiche: “n. 3 schede non assegnate al candidato Sindaco Messina nonostante risultasse indicato il candidato Sindaco Ignazio Messina e segnati due contrassegni di Liste allo stesso collegate”, da ricercare tra le schede incluse nella busta n. 4-CS ter;

– con riguardo alla Sez. 28, complessive n. 22 schede aventi le seguenti caratteristiche: (i) “n. 7 schede che risultano votate con apposizione del segno sul simbolo della Lista “Messina Sindaco”, ossia una delle cinque Liste di sostegno a quest’ultimo e non sul nome del candidato Ignazio Messina”; (ii) “n. 5 schede che risultano votate con apposizione del segno sul simbolo della Lista “Insieme per Sciacca”, ossia una delle cinque Liste di sostegno a quest’ultimo e non sul nome del candidato Ignazio Messina”; “n. 4 schede che risultano votate con apposizione del segno sul simbolo della Lista “Onda”, ossia una delle cinque Liste di sostegno a quest’ultimo e non sul nome del candidato Ignazio Messina”; “n. 2 schede che risultano votate con apposizione del segno sul simbolo della Lista “Sciacca Terme Rinasce”, ossia una delle cinque Liste di sostegno a quest’ultimo e non sul nome del candidato Ignazio Messina” n. 4 schede che risultano votate con apposizione del segno sul simbolo della Lista “Ventiventidue”, ossia una delle cinque Liste di sostegno a quest’ultimo e non sul nome del candidato Ignazio Messina”. Le suddette schede sono da ricercare tra le schede incluse nella busta n. N. 01309/2022 REG.RIC. 4-CS ter;

– con riguardo alla Sez. 34, complessive n. 3 schede aventi le seguenti caratteristiche: (i) “n. 2 schede non assegnate al candidato Sindaco Messina nonostante risultasse indicato il candidato Sindaco Ignazio Messina e segnati due contrassegni di Liste allo stesso collegate;”; n. 1 scheda non assegnata al candidato Sindaco Messina nonostante risultassero segnati due contrassegni di Liste allo stesso collegate”. Le suddette schede sono da ricercare tra le schede incluse nella busta n. 4-CS ter;

– con riguardo alla Sez. 40, complessive n. 4 schede aventi le seguenti caratteristiche: (i) “n. 3 schede non assegnate al candidato Sindaco Messina nonostante risultasse indicato il candidato Sindaco Ignazio Messina e segnati due contrassegni di Liste allo stesso collegate”; n. 1 scheda con segno grafico sul nome del candidato Sindaco Ignazio Messina e preferenza per due candidati della Lista “Sciacca Terme Rinasce” indicati nello spazio destinato ad altra Lista”. Le suddette schede sono da ricercare tra le schede incluse nella busta n. 4-CS ter;

– con riguardo alla Sez. 16, complessive n. 2 schede aventi le seguenti caratteristiche: n. 1 scheda nella quale erano state segnate due Liste collegate al candidato Sindaco Messina con espressione di voto per un consigliere appartenente ad una delle due Liste”; (ii) “n. 1 scheda che riportava segnate due Liste collegate al Sindaco Messina e preferenza per quest’ultimo”. Le suddette schede sono da ricercare tra le schede incluse nella busta n. 4-CS ter;

– con riguardo alla Sez. 35, complessive n. 2 schede aventi le seguenti caratteristiche: (i) “n. 1 scheda nella quale erano state segnate due Liste collegate al candidato Sindaco Messina con espressione di voto per un consigliere appartenente ad una delle due Liste”; n. 1 scheda che riportava segnate due Liste collegate al Sindaco Messina e preferenza per quest’ultimo”. Le suddette schede sono da ricercare tra le schede incluse nella busta n. 4-CS ter;

– con riguardo alla Sez. 37, complessive n. 2 schede aventi le seguenti N. 01309/2022 REG.RIC. caratteristiche: n. 1 scheda nella quale erano state segnate due Liste collegate al candidato Sindaco Messina con espressione di voto per un consigliere appartenente ad una delle due Liste”; “n. 1 scheda che riportava segnate due Liste collegate al Sindaco Messina e preferenza per quest’ultimo”. Le suddette schede sono da ricercare tra le schede incluse nella busta n. 4-CS ter;

– con riguardo alla Sez. 39, n. 2 schede aventi le seguenti caratteristiche: “n. 2 schede in cui veniva segnato il simbolo della Lista “Sciacca Terme Rinasce” e l’indicazione di una preferenza per un candidato della stessa Lista e un’altra preferenza per un candidato della stessa Lista ma riportato nello spazio riservato ad altra Lista della coalizione”, da ricercare tra le schede incluse nella busta n. 4- CS ter;

b) quanto al ricorso incidentale:

– con riguardo alla Sez. 11, n. 1 scheda avente le seguenti caratteristiche: “n. 1 voto contenuto in una scheda nella quale sebbene non fosse stato tracciato il segno del candidato sindaco Fabio Termine risultavano tuttavia contrassegnati, nello spazio destinato alle liste della coalizione a sostegno del predetto candidato a sindaco, i simboli di due liste appartenenti alla medesima coalizione”, da ricercare tra le schede incluse nella busta n. 4-CS ter;

– con riguardo alla Sez. 12, n. 1 scheda avente le seguenti caratteristiche: “n. 1 voto “contenuto in una scheda nella quale sebbene non fosse stato tracciato il segno del candidato sindaco Fabio Termine risultavano tuttavia contrassegnati, nello spazio destinato alle liste della coalizione a sostegno del predetto candidato a sindaco, i simboli di due liste appartenenti alla coalizione che lo sosteneva”, da ricercare tra le schede incluse nella busta n. 4-CS ter;

– con riguardo alla Sez. 16, complessive n. 2 schede aventi le seguenti caratteristiche: (i) “n. 1 voto contenuto in una scheda nella quale erano state segnate due liste della coalizione a sostegno del predetto candidato a sindaco Fabio Termine con espressione di voto per un consigliere appartenente ad una delle due liste”; n. 1 voto contenuto in una scheda nella quale risultava N. 01309/2022 REG.RIC. indicato il candidato sindaco Fabio Termine e risultavano altresì contrassegnati, nello spazio destinato alle liste, i simboli di due liste appartenenti alla medesima coalizione”. Le suddette schede sono da ricercare tra le schede incluse nella busta n. 4-CS ter;

– con riguardo alla Sez. 28, n. 2 schede aventi le seguenti caratteristiche: “n. 2 schede “nella quali sebbene non fosse stato tracciato il segno del candidato sindaco Fabio Termine risultavano tuttavia contrassegnati, nello spazio destinato alle liste della coalizione a sostegno del predetto candidato a sindaco, i simboli di due liste appartenenti alla coalizione che lo sosteneva”, da ricercare tra le schede incluse nella busta n. 4-CS ter;

– con riguardo alla Sez. 34, complessive n. 2 schede aventi le seguenti caratteristiche: (i) “n. 1 voto contenuto in una scheda nella quale risultava indicato il candidato sindaco Fabio Termine e risultavano altresì contrassegnati, nello spazio destinato alle liste della coalizione a sostegno del predetto candidato a sindaco, i simboli di due liste appartenenti alla medesima coalizione”; n. 1 voto contenuto in una scheda nella quale sebbene non fosse stato tracciato il segno del candidato sindaco Fabio Termine risultavano tuttavia contrassegnati, nello spazio destinato alle liste della coalizione a sostegno del predetto candidato a sindaco, i simboli di due liste appartenenti alla medesima coalizione”. Le suddette schede sono da ricercare tra le schede incluse nella busta n. 4-CS ter;

– con riguardo alla Sez. 37, complessive n. 2 schede aventi le seguenti caratteristiche: (i) “n. 1 voto contenuto in una scheda nella quale erano state segnate due liste della coalizione a sostegno del predetto candidato a sindaco [Fabio Termine] con espressione di voto per un consigliere appartenente ad una delle due liste”; n. 1 voto contenuto in una scheda nella quale risultava indicato il candidato sindaco Fabio Termine e risultavano altresì contrassegnati, nello spazio destinato alle liste della coalizione a sostegno del predetto candidato a sindaco, i simboli di due liste appartenenti alla medesima coalizione”. Le suddette N. 01309/2022 REG.RIC. schede sono da ricercare tra le schede incluse nella busta n. 4-CS ter;

– con riguardo alla Sez. 39, n. 1 scheda avente le seguenti caratteristiche: “n. 1 voto contenuto in una scheda riportante l’indicazione del simbolo collegato ad una delle liste della colazione a sostegno del predetto candidato sindaco [Fabio Termine], e l’indicazione di una preferenza per un candidato della stessa lista e recante altresì l’indicazione di un’altra preferenza per un candidato della stessa lista, inserita tuttavia nello spazio destinato ad altra lista della medesima colazione”, da ricercare tra le schede incluse nella busta n. 4-CS ter;

– con riguardo alla Sez. 40, complessive n. 2 schede aventi le seguenti caratteristiche: (i) “n. 1 voto contenuto in una scheda nella quale risultava indicato il candidato sindaco Fabio Termine e risultavano altresì contrassegnati, nello spazio destinato alle liste della coalizione a sostegno del predetto candidato a sindaco, i simboli di due liste appartenenti alla medesima coalizione”; n. 1 voto contenuto in una scheda nella quale i voti preferenza di un candidato di una lista a sostegno del predetto candidato a sindaco [Fabio Termine] di lista sono stati indicati nello spazio appartenente ad altre liste, mentre risultava tracciato il segno di scelta sul nome del candidato sindaco Fabio Termine”. Le suddette schede sono da ricercare tra le schede incluse nella busta n. 4-CS ter;

Dell’espletamento della verificazione e della trasmissione del verbale di cui sopra viene incaricato il Prefetto di Agrigento – con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso Ufficio territoriale del Governo in possesso di specifica competenza in materia di elezioni locali –, il quale:

a) acquisirà presso gli uffici depositari gli atti necessari alla verificazione, previa redazione di un verbale in duplice esemplare – uno dei quali da consegnarsi all’ufficio depositario – in cui sarà descritto lo stato degli atti acquisiti e dei relativi plichi (mod. 4 CS-TER), che non dovranno essere aperti;

b) procederà, successivamente, alla verificazione di cui sopra, con l’esame delle schede, di cui redigerà verbale, nel quale dovrà darsi atto, oltre che dell’avvenuto adempimento delle formalità di rito per il contraddittorio delle parti costituite, N. 01309/2022 REG.RIC. anche dello stato dei plichi sigillati, della loro apertura e degli atti rinvenuti;

c) procederà, nei dieci giorni successivi al completamento delle operazioni di verificazione, a trasmettere alla Segreteria di questa Sezione plico sigillato, contenente il verbale delle operazioni di verificazione con puntuale descrizione delle schede rinvenute secondo le tipologie sopra descritte;

d) trasmetterà, inoltre, i plichi, sigillati, distinti per ciascuna Sezione, contenenti copia delle schede in ordine alle quali siano eventualmente insorte contestazioni in sede di verificazione.

Per l’effettuazione della verificazione di cui sopra viene assegnato il termine di giorni quarantacinque dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.