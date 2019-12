Sciacca. Teatro Samonà, Comune chiede alla Regione proroga pluriennale della concessione

Il Teatro popolare “Samonà” torna al centro delle discussioni tra Comune e Regione dopo le polemiche sui finanziamenti regionali persi per il teatro saccense



L’Amministrazione comunale ha chiesto alla Regione Siciliana, ente proprietario, la proroga della concessione temporanea, in scadenza, del teatro popolare “Samonà”. È quanto rendono noto dall’amministrazione comunale:

“Il teatro – fanno presente – ha necessità di alcuni lavori di manutenzione, soprattutto all’impiantistica, per renderne pienamente fruibili gli spazi. Nelle more della loro esecuzione e di un momento di concertazione, il Comune di Sciacca chiede la proroga della concessione con una validità pluriennale e non più annuale, per consentire una migliore programmazione degli interventi che necessitano e delle iniziative che si intendono organizzare. L’Amministrazione comunale chiede la gestione del ‘Samonà’ nello stato di fatto in cui si trova, previo rispetto degli impegni che la Regione Siciliana ha assunto da tempo e che recenti interlocuzioni hanno confermato”.