Sciacca. Terme – Italia Viva: “l’ok di Armao per il bando non sia come l’apertura/farsa del Parco, oggi chiuso”

Il gruppo saccense di Italia Viva esprime preoccupazione all’ok dell’assesore Armao per il bando delle Terme che non basta per rassicurare la città sull’esito finale

“L’ok di Armao per il bando, – scrive il gruppo di Italia Viva – dato agli uffici della Regione non basta per rassicurare la nostra città con un evidente e riconosciuto ruolo del Comune. Occorre quindi un confronto con tutti i soggetti istituzionali e politici di Sciacca e dei comitati civici perché la stesura del bando sia un momento di sintesi vera a tutela degli auspicati esiti dello stesso bando.

Le lungaggini con la inutile manifestazione di interesse e l’apertura/farsa del Parco con i massimi vertici della Regione ci inducono a molta cautela avendo alle spalle una gestione del problema Terme molto approssimativa e con evidenti lacune procedurali e di carente iniziativa politica e di governo”.

“Occorre un salto in avanti – continuano i tre consiglieri cusumaniani – senza la inutile rete delle furbizie e degli attardamenti immotivati che produrrebbero un danno grave e irreparabile al patrimonio termale privo della necessaria custodia e tutela dalle incursioni vandalistiche conseguenza di una scelta dissennata della Regione che ha trasferito la custodia dei beni termali al Comune senza risorse utili ad un adeguato servizio di vigilanza e ad una manutenzione minima rispetto alla spettrale devastazione di molti siti”.