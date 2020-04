Sciacca, Terme. On. Mangiacavallo a Armao: “proroga termini o sospensione del bando affidamento in concessione”

L’On.le all’A.R.S. Matteo Mangiacavallo del M5S invia una nota all’Assessore regionale all’Economia Gaetano Armao nella quale chiede la proroga dei termini o la sospensione del bando per l’affidamento in concessione delle terme di Sciacca

“Preso atto della grave emergenza sanitaria causata dalla pandemia in atto – scrive nella nota Mangiacavallo – e delle connesse limitazioni imposte dal Governo per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, con la presente nella qualità di deputato della XVII Legislatura presso l’Assemblea Regionale Siciliana, intende richiedere alla SV la proroga dei termini previsti dall’avviso di gara per l’affidamento in concessione della gestione e valorizzazione del sito termale delle Terme di Sciacca”.

In via sussidiaria, – conclude l’On. – qualora la SV lo ritenesse opportuno, lo scrivente invita le competenti autorità a valutare l’opportunità di sospendere detto bando, rinviandolo a data da destinarsi, in un momento successivo alla fine dell’emergenza sanitaria”.

Il Comitato Civico Patrimonio Termale di Sciacca, facendo seguito ai contenuti della precedente nostra nota del 7 aprile e alla richiesta inoltrata in data 16 aprile dal deputato regionale del territorio on.le Matteo Mangiacavallo, oggi ha inoltrato all’Assessorato Regionale dell’Economia e al Comune di Sciacca, e per conoscenza alla Presidenza della Regione siciliana, analoga richiesta di sospensione o proroga del termine di presentazione delle proposte progettuali attinenti l’Avviso di gara per l’affidamento in concessione della gestione e valorizzazione del sito termale di Sciacca, in considerazione di tutte le negative ed eccezionali ricadute sul mercato economico nazionale ed internazionale della sopravvenuta pandemia di Covid19.

A tal proposito il Comitato Civico fa presente che, in occasione dell’ultimo incontro avuto a Palermo con il capo di gabinetto dell’Assessorato Economia, era stata dallo stesso dirigente Piscitello manifestata la possibilità di una proroga della scadenza, nel caso in cui determinate situazioni l’avessero reso opportuno: le gravissime e inattese ricadute dell’epidemia di coronavirus lo rendono invece, a nostro avviso, indispensabile, anche sotto forma di sospensione dell’Avviso e fino al maturarsi di condizioni nuovamente più favorevoli che ci si augura possano realizzarsi nei prossimi mesi.

Il Comitato Civico ha favorevolmente preso atto preso atto del fatto che un deputato regionale del territorio, l’On.le Matteo Mangicavallo, abbia ufficializzato con un proprio atto politico analoga posizione a quella che il nostro Comitato Civico ritiene di assumere in ordine all’esigenza di non far più utilmente decorrere i termini per la presentazione delle proposte progettuali sull’Avviso pubblico di gara in questione, in un momento in cui l’intero settore turistico a livello mondiale è chiamato a fare i conti e a rivedere le proprie progettualità al cospetto di una situazione straordinaria e assolutamente imprevedibile.