Sciacca. Termine presenta i suoi assessori: “Tengo la delega al Turismo”

Per Termine: “Questa città ha bisogno di nuovi linguaggi, nuovi metodi e nuovi approcci amministrativi.”

Il candidato sindaco Fabio Termine, ha presentato ufficialmente questa mattina i suoi assessori designati: Valeria Gulotta, Salvatore Mannino, Francesco Dimino, Gianluca Fisco, Salvino Patti, Angelo Serra e Agnese Sinagra. Il candidato ha poi inoltre specificato che ha intenzione di tenere per sé la delega al Turismo e che nei prossimi giorni renderà noto chi vorrebbe nominare come vicesindaco, in caso di vittoria.



Una conferenza stampa dove oltre alla presentazione degli assessori Termine ha anche parlato delle sue idee per amministrare la città in caso di vittoria, volendo realizzare: “un’amministrazione che veda concretamente la partecipazione di tutti i cittadini”.

Termine parla infine di cooperazione con i cittadini, ma anche con l’opposizione. E del resto non può sperare diversamente, anche in caso di vittoria infatti, avrebbe comunque l’assoluta minoranza in consiglio comunale, con il risultato ovvio di un governo cittadino che partirebbe già azzoppato o quasi.