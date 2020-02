Sciacca. Topi alla Sant’Agostino, Santangelo alla Mondino: “Bene eventi culturali ma la derattizzazione a quando?”

Il Presidente Carmela Santangelo e i componenti della Commissione Sanità al Comune di Sciacca, Cinzia Deliberto e Gaetano Cognata, inviano una nota all’Assessore Gisella Mondino e al Sindaco Francesca Valenti, sulla problematica irrisolta dei topi nella scuola Sant’Agostino

“In qualità di componenti della V commissione consiliare Sanità – scrivono Santangelo, Deliberto e Cognata – non possiamo che prendere atto di quello che è accaduto all’interno della Scuola Sant’Agostino di Sciacca. Pur consapevoli che situazioni di questo genere, ovvero la presenza di ratti, possono raramente accadere (anche se non dovrebbe), dobbiamo però constatare come ci sia notevole disattenzione per quanto concerne la qualità della vita dei nostri allievi all’interno degli istituti Scolastici”.

“Disattenzione e pressappochismo, – continuano i tre componenti delle V commissione – valori che stanno caratterizzando la gestione dell’edilizia scolastica e dell’Assessorato alla pubblica Istruzione. Non basta organizzare solo ed esclusivamente eventi culturali, occorre, infatti, monitorare settimanalmente gli edifici e non lasciare soli ed isolati i Dirigenti Scolastici. Occorre mettere a sistema gli istituti e far fronte anche a necessità semplici ma che possono rendere più serena la permanenza, a scuola, dei nostri giovani allievi. Come commissione consiliare tratteremo il tema e daremo il via, subito dopo Carnevale, ad una serie di ispezioni in tutti gli istituti scolastici. Tutto ciò al fine di garantire il diritto alla salute ai nostri allievi”.