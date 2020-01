Sciacca. Torna il premio “Orazio Capurro”: ecco come segnalare i meritevoli entro il 22 febbraio

L’Associazione ORAZIO CAPURRO – Amore per la Vita ONLUS bandisce anche quest’anno un premio in memoria del dott. Orazio Capurro, giovane medico e ricercatore universitario prematuramente scomparso il 29 febbraio 2008

Sono due le sezioni previste dal bando: il premio in denaro, complessivamente di euro 1.000,00 (euro mille/00), che verrà assegnato ad una persona che si è distinta per avere assistito gratuitamente con particolare amore e dedizione il malato ed una targa al merito che verrà assegnata ad un sanitario che si è distinto per competenza, professionalità e dedizione nell’assistenza al malato.

Tutte le segnalazioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 16:00 del 22 febbraio 2020 attraverso una delle seguenti modalità: in busta chiusa, anche brevi manu, presso la sede legale dell’Associazione ORAZIO CAPURRO – Amore per la Vita ONLUS in via A. Segni n. 23/D a Sciacca, oppure tramite email all’indirizzo [email protected]

Il Premio alla Solidarietà per l’Associazione rappresenta oltre che un importante momento commemorativo anche il modo per ringraziare tutti i volontari che si dedicano con amore e gratuitamente agli ammalati ed i sanitari che si prendono cura dei pazienti con abnegazione e dedizione oltre che con competenza e professionalità.

Sia il bando che i moduli per effettuare le segnalazioni sono disponibili sul sito internet www.oraziocapurroamoreperlavita.it o sulla Pagina Facebook dell’Associazione ORAZIO CAPURRO – Amore per la Vita ONLUS.