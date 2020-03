Sciacca. Tribunale condanna due persone a 1.200 euro di multa per violazioni delle norme coronavirus

Il Tribunale di Sciacca ha condannato due persone per avere violato le nuove norme sul contenimento del coronavirus

Si tratta di due persone controllate dalla polizia, una trovata fuori casa che non ha fornito una motivazione valida, mentre il secondo è un commerciante che è rimasto aperto non rispettando gli orari di chiusura imposti dal decreto per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Il Tribunale di Sciacca, quindi accogliendo la richiesta della locale Procura, ha emesso due decreti penali di condanna per violazione delle restrizioni ed elevato una sanzione di 1.200 euro, ad entrambi.