Sciacca. Va in scena “Novecento” di Alessandro Baricco con la regia di Salvatore Monte. Ingresso gratuito

Si terrà venerdì sera alle ore 21:15 all’interno dell’atrio Valverde di Sciacca lo spettacolo dal titolo “Novecento” di Alessandro Baricco con la regia di Salvatore Monte

Lo spettacolo, patrocinato dal comune di Sciacca e prodotto dallo stesso Monte, è ad ingresso gratuito. In scena Leonardo Di Vita ed i ballerini Helena Dimino e Leonardo Vinci diretti da Calogero Dimino.

Le musiche sono di Ennio Morricone. Novecento è un monologo teatrale di Alessandro Baricco, pubblicato nel 1994 da Feltrinelli. Il narratore è un trombettista che viene assunto sulla nave Virginian, dove incontra il protagonista: Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, un pianista.

Fra i due nasce un’amicizia sincera e profonda. Ventisette anni prima Novecento era stato abbandonato appena nato sul piano della prima classe del piroscafo Virginian, dove era stato trovato da un marinaio di colore, che l’aveva cresciuto come un figlio. Dopo la sua morte, Novecento aveva iniziato a suonare il piano, e non aveva più smesso.

Il talento di Novecento è sublime: attraverso la musica vive le emozioni dei passeggeri del piroscafo. Anche un pianista di fama mondiale, Jelly Roll Morton, dopo aver sfidato Novecento, è costretto ad ammettere la sua superiorità. Un giorno un contadino si imbarca sulla Virginian, un uomo che non aveva mai visto prima il mare, e rimane impietrito davanti all’immensità dell’oceano.

Novecento decide di fare l’esperimento opposto: lui, nato e cresciuto su quella nave, prova a scendere a New York. Tuttavia non ce la fa, e deve ritornare sui suoi passi. Questo rifiuto della terraferma simboleggia il rifiuto di Novecento per l’idea di crearsi dei legami e mettere radici nel mondo. Il narratore infine scenderà a terra, pronto a farsi una vita.

Anni dopo il narratore riceve una lettera: la nave Virginian è diventata inutile e bisogna farla affondare, ma Novecento si rifiuta di andarsene. Il trombettista proverà a convincere Novecento a scendere e vivere, ma il pianista è irremovibile: preferisce morire sulla nave, il suo vero unico mondo, piuttosto che cercare una vita diversa. Da questo monologo è stato tratto il film “La leggenda del pianista sull’oceano”, di Giuseppe Tornatore, con Tim Roth nel ruolo di Novecento.