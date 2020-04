Sciacca. Veleno tra i croccantini: il coronavirus non ferma la mano assassina dei barbari

Veleno di colore azzurro miscelato ai croccantini. È questo il barbaro ritrovamento fatto questa mattina da un’addetta animalista che accudisce i randagi in strada

Il ritrovamento è avvenuto questa mattina nel piazzale del supermercato Penny della zona Seniazza di Sciacca. Un’animalista, regolarmente autorizzata in base da quanto previsto dal DPCM “Cura Italia” del governo Conte, durante il suo giro per accudire i randagi in strada, ha subito notato che tra i croccantini era stato miscelato del veleno per uccidere i poveri animali.

La signora ha prontamente chiamato la polizia municipale per ripulire il posto e metterlo in sicurezza, nonché per sporgere denuncia contro ignoti del vile gesto. Al momento tra gli animali presenti pare che nessun cane abbia mangiato il veleno, ma è presto per dare una risposta definitiva, perché questi prodotti a volte agiscono con un ritardo programmato, anche perché all’appello tra i cani di solito presenti, alcuni non ci sono.