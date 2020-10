Sciacca. Via Moro tra tombini aperti e buche transennate e pericolose in curva

A segnalare il fatto oggi è il consigliere d’opposizione Salvatore Monte, che chiede al Sindaco Valenti di attivarsi urgentemente data la pericolosità delle problematiche per l’incolumità pubblica

Chissà se il turismo che vuole incentivare – a parole, in occasione di convegni con Aeroviaggi – il sindaco Francesca Valenti passa anche dal mostrare a turisti – e cittadini – strade quantomeno sicure e percorribili senza rischiare per la propria incolumità. Oggi parliamo della Via Aldo Moro, ma tante strade a Sciacca versano nelle medesime condizioni se non addirittura peggiori senza che l’amministrazione muova un dito.

Oggi però è il consigliere di Opposizione Salvatore ad evidenziare una situazione di pericolo in Via Aldo Moro. Nello specifico, la presenza di alcune transenne che delimitano una buca e la presenza di una caditoia ormai distrutta rendono impervio il passaggio di auto e ciclomotori. Il restringimento dell’arteria stradale rischia di compromettere la corretta viabilità. Innumerevoli concittadini hanno evidenziato la problematica senza avere avuto, ancora, riscontro pratico capace di rimuovere il problema.

“Chiedo all’amministrazione comunale, al fine di tutelare l’incolumità pubblica, di provvedere con urgenza alla sistemazione ed alla rimozione del pericolo attualmente insistente, precisando che data la gravità della problematica la suddetta nota non ha veste di interrogazione consiliare ma di comunicazione urgente al primo cittadino”, ha concluso il consigliere.