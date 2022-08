Sciacca, viadotto Cansalamone chiuso da 7 anni. Bellanca: “Sindaco Termine spieghi come stanno le cose”

Il Consigliere Comunale Filippo Bellanca chiede al Sindaco Fabio Termine e all’Assessore ai Lavori Pubblici Gianluea Fisco informazioni la riapertura del viadotto Cansalamone chiusa da sette anni

Il consigliere d’opposizione Filippo Bellanca scrive: “chiedo – in tempi brevi – una dettagliata relazione sullo stato burocratico, tecnico e amministrativo, dell’iter riguardante progetto per la messa in sicurezza e riapertura del viadotto Cansalamone chiuso da sette anni.

Le ultime notizie di cui siamo a conoscenza sono riferite allo scorso gennaio, quando dagli organi di stampa abbiamo appreso che l’amministrazione comunale dell’epoca riferì che il gruppo di progettisti guidato dall’ingegnere Pio D’Arrigo era pronto a presentare il progetto esecutivo. Da quel giorno, sul progetto è calato il silenzio”.

“Sarebbe quindi opportuno, – conclude il consigliere – con l’insediamento della nuova amministrazione e del nuovo consiglio comunale, che la città venisse portata a conoscenza dello “stato dell’arte”, delle procedure in corso e delle prospettive di appalto e inizio lavori. i l viadotto è molto importante per la viabilità della zona e dell’intera città, i cittadini attendono di sapere cosa le autorità pubbliche stanno facendo, da quelle locali a quelle regionali, entrambe istituzionalmente responsabili”.