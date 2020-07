Sciacca. Vie che portano a mare devastate: “Pericolose, ma giunta Valenti sta in silenzio”

A dirlo oggi è il consigliere di Forza Italia Silvio Caracappa che ripete per l’ennesima volta l’appello lanciato due mesi fa all’Amministrazione Valenti di attivarsi per mettere in sicurezza le strade colabrodo di Raganella, Castellana, Ragana, Capo San Marco e Foggia

“Nonostante le ripetute segnalazioni alcune vie che conducono alle zone di mare della nostra città presentano condizioni di grandissima pericolosità. Arterie molto frequentate quali contrada Raganella, Castellana, Ragana e Capo San Marco (direzione zone balneari e spiaggia la Quiete), Foggia sono dei veri colabrodo con buche e frane allarmanti.

Sono intervenuto circa due mesi fa, ancor prima dell’inizio della stagione estiva, adesso siamo nel mezzo della piena stagione ma da parte dell’Amministrazione Comunale solo silenzio.

E tutto questo mentre tali strade continuano ad essere percorse da tantissimi cittadini e forestieri per non dire da un numero considerevole di giovani che dalla mattina alla sera raggiungono le località di mare.

È inaccettabile tale silenzio, motivo per cui oggi chiedo di intervenire tempestivamente onde evitare spiacevoli possibili inconvenienti per il proseguio dell’estate. La sicurezza per i cittadini deve essere al primo posto e non esistono altre priorità se non quella di garantire la massima incolumità alla persona”.