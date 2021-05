Sciacca. Villa e villette abbandonate: Vasi rotti, panchine distrutte e sporcizia danno il “Benvenuto ai turisti”

Villa comunale e villette, ma di fatto tutto il verde pubblico, in stato di abbandono, ad evidenziare la problematica è l’ex consigliere comunale Salvatore Monte

“Da anni – scrive in una prima nota Momte – sentiamo che la villa comunale è oggetto di progettualità migliorative. È una notizia che, con regolare cadenza semestrale, prova a placare le polemiche e le lamentale di quanti vorrebbero la villa “I. Scaturro” di Sciacca più accessibile, più curata, più manutenzionata.

Nella giornata di ieri mi è stata evidenziata la necessità di sollecitare l’amministrazione comunale relativamente ad una doverosa operazione di restyling e manutenzione. Vasi rotti, panchine distrutte fanno da cornice ad uno dei polmoni verdi della nostra città. Auspichiamo che l’amministrazione comunichi in maniera definitiva quali somme saranno destinate alla villa comunale e,soprattutto, per quali precisi interventi. I protocolli di intesa, i patti di collaborazione servono a poco se poi non si palesa nessuna miglioria”.



“Tanto cara al consigliere Simone Di Paola – scrive in una seconda nota l ‘ex consigliere – che, nel corso della passata consiliatura fece della Villetta Girolamo Lombardo un suo cavallo di battaglia, ricevo questa foto che testimonia, ancora una volta, come dopo quattro anni di permanenza all’interno del palazzo comunale i sogni spesso rimangono tali, anche a quando a realizzarli “dovresti essere proprio tu”.

È, appunto, il caso di villa di Girolamo Lombardo, abbandonata al suo triste destino, tra i rifiuti, il degrado e l’abbandono. L’ex collega Di Paola, appassionato della nostra città, avrebbe dovuto e potuto focalizzare la sua attenzione per dare lustro a quella piazza che, occorre precisarlo, vide uno spiraglio di luce grazie ai club service della città … poi il nulla. Spero che uno degli esponenti massimi del governo cittadino nonché segretario provinciale del maxi partito al governo della nostra città (il Partito “Democratico”)possa, oltre che recarsi a Lampedusa per donare sostegno e vicinanza al Sindaco Martello (gesto assolutamente meritorio) si ricordi ancora della nostra cittadina e dei suoi problemi”.