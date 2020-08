Sciacca. Vista dalla pineta S. Calogero con… “vettovaglie”: altro “primato” della giunta Valenti

I consiglieri comunali Carmela Santangelo, Salvatore Monte e Cinzia Deliberto, denunciano lo stato di totale abbandono in cui versa la pineta di monte S. Calogero

La Pineta di S. Calogero, luogo storico, un tempo, in estate meta serale per passeggiate rilassanti dove “l’aria buona” da respirare non era un contorno, oggi è divenuto una discarica a cielo aperto.

“Abbiamo davvero tutto. – Scrivono Santangelo, Monte e Deliberto – Ma la nostra inciviltà e l’assenza totale di un serio piano cittadino di manutenzione del decoro, non hanno mai garantito ad alcune delle zone della città di essere adeguatamente valorizzate. È il caso della Pineta di San Calogero, luogo sfruttato poco e manutenzionato altrettanto poco e niente. A quando la seria valorizzazione di questa area verde della nostra città ? Quali progettualità ha in mente l’amministrazione comunale?”

“L’area di San Calogero – concludono i tre consiglieri – potrebbe rappresentare un delizioso luogo per tutta la città. Attendiamo di capire se l’amministrazione in carica ha qualcosa in mente o, come al solito, cerca nel passato la assoluta colpa di tutte le piaghe di questa città. Sciacca ha ancora le potenzialità per essere un punto importante nel mediterraneo ma senza programmazione ed impegno non si andrà da nessuna parte”.