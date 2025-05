Scicli (RG), il giovane morto carbonizzato nell’incidente di ieri è il 26enne Edoardo Miceli. Si resta in attesa dell’esame del DNA

Dopo un controllo sulla proprietà dell’auto, è arrivata la conferma che il corpo carbonizzato rinvenuto all’interno della Peugeot e di Edoardo Miceli, anche se resta in attesa della conferma dell’esame del Dna

l’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 3 maggio sulla circonvallazione di Donnalucata, in zona Time rosse, in provincia di Ragusa. Secondo quanto ricostruito, il giovane viaggiava su una Peugeot 208, che per cause in corso di accertamento si è scontrata con una Fiat 500, guidata da una giovane di 23 anni, originaria di Scicli. Nello scontro la vettura di Miceli si è incendiata, carbonizzandolo, tanto che per il riconoscimento l’autorità giudiziaria ha disposto l’esame del DNA l’unico strumento in grado di stabilire con certezza l’identità del corpo.

Anche se si resta in attesa dei risultati dell’esame, grazie all’individuazione del proprietario l’automobile del quale non si hanno notizie da ieri pomeriggio, si è arrivati alla drammatica conclusione che il corpo carbonizzato è di Edoardo Miceli, originario di Scicli che avrebbe compiuto 26 anni a luglio. Sull’incidente indaga la Procura.

