Scicli (RG). L’auto su cui viaggiava esce fuori strada: 60enne muore in ospedale nonostante i soccorsi

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, una donna di 60 anni è deceduta in ospedale

È accaduto poco prima delle 14 sulla provinciale 40 che collega Scicli alla frazione di Sampieri, nel Ragusano. La vittima è Cristina Donzella di 60 anni che quattro mesi fa aveva perso il marito morto a causa di un malore improvviso.

Secondo una prima ricostruzione, la donna viaggiava a bordo di una Ford Fiesta, condotta da un giovane, S.M., di 22 anni che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finita fuori strada, fermandosi in un campo nei pressi di contrada Santa Rosalia.

Scattati i soccorsi, la 60enne, rimasta gravemente ferita è stata trasportata con un’ambulanza del 118 all’ospedale di Modica, dove i medici l’hanno intubata, ma purtroppo a causa delle gravi ferite riportate, qualche ora dopo l’arrivo è deceduta.