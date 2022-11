Scienziata sub 33enne muore in immersione, forse malore improvviso: Si attende autopsia

Scienziata veneziana muore durante una battuta di pesca subacquea: si immerge e non riemerge più forse a causa di un malore improvviso. Sarà l’autopsia ad accertare la causa del decesso

La tragedia si è consumata ieri pomeriggio nel mare a Pantelleria. Alma Dal Co, scienziata 33enne era venuta in vacanza nell’isola ed ieri era uscita in barca con un amico, un sub esperto, ma dopo essersi tuffata in mare non è più riemersa. L’uomo che si era immerso in acqua insieme a lei non vedendola riemergere, preoccupato ha iniziato a cercarla, fino a quando non ha visto il corpo adagiato sul fondale. L’ha quindi presa e riportata sulla barca, tentando di rianimarla, ma purtroppo per la 33enne non c’è stato nulla da fare.

La procura di Marsala ha avviato un’inchiesta e ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima, che è stato portato nel cimitero di Kamma. Le indagini sono condotte dai carabinieri. I genitori della vittima erano andati via da Pantelleria ed erano tornati a Venezia.

Sul sito “Dalcolab”, laboratorio Dal Co dell’università di Losanna in Svizzera sul profilo della ricercatrice è scritto: “Mi chiamo Alma Dal Co. Vengo da Venezia, in Italia. Sono un fisico in microbi, ecologia, comportamento collettivo. Sono uno scienziato con interessi scientifici orizzontali, piuttosto che verticali. Sono generalmente interessato alla dinamica di sistemi biologici complessi, come organismi multicellulari e comunità microbiche. La mia domanda principale è come la funzionalità di questi sistemi derivi dalle interazioni tra i loro membri. Il mio lavoro combina esperimenti con la modellazione. Se non sono in ufficio, sono al pianoforte. Se non sono al pianoforte, sono sott’acqua a pescare in apnea”.