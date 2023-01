Sciopero carburanti: categoria conferma sciopero fissato per il 25 e 26 gennaio, ma pronti a discutere

Ancora nessun accordo nell’incontro di stamattina tra il ministero e le imprese del settore, Faib Confesercenti, Figisc Confcommercio e Fegica: confermato lo sciopero fissato per il 25 e 26 gennaio

“Fino all’ultimo minuto siamo disponibili a trovare una quadra, ma ora non si riesce”, ma lo sciopero fissato per il 25 e 26 gennaio, al momento è confermato. È quanto fanno sapere fonti dei gestori, che accusano il governo di aver trattato la categoria, “con la questione dei cartelloni dei prezzi, come si fosse nel Medioevo”.

“Per il momento lo sciopero è confermato – spiega il presidente della Faib, Giuseppe Sperduto, perché oggi non abbiamo visto le aperture che ci erano state prospettate. Ce l’abbiamo messa tutta per non dare disagi ai cittadini, ma il governo ha deciso diversamente e il ministero fa marcia indietro sulle promesse avanzate alle associazioni nel tavolo precedente. Vogliamo incontrare il presidente Meloni”.