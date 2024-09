Scippa la borsa ad una donna che lo insegue col suv e lo investe uccidendolo, poi si riprende la borsa e va via: arrestata

E’ stata sottoposta a fermo di pg la donna individuata dalla polizia come la presunta responsabile dell’investimento di un immigrato che le aveva scippato la borsa. L’uomo per le ferite riportate è morto

Said Malkoun 47 anni, algerino senza fissa dimora, è morto per le gravi ferite riportate. L’uomo la sera dell’8 settembre, aveva scippato la borsa, a Cinzia dal Pino, 65enne titolare di uno stabilimento balneare sulla Passeggiata a mare.

Secondo la ricostruzione della polizia,la donna era uscita da un ristorante dove aveva cenato con delle amiche, quando il 47enne sotto minaccia di coltello le ha scippato la borsa. dal Pino però è salita sul suo suv, lo ha inseguito e investito uccidendolo. La donna è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario e tradotta in carcere a Pisa, dove c’è una sezione femminile, dove è in attesa dell’udienza di convalida e dell’interrogatorio di garanzia previsti domani mattina al tribunale di Lucca.

Gli investigatori hanno ricostruito la vicenda in gran parte grazie al video di una telecamera di un negozio, che ha ripreso l’intera fase dell’investimento del 47enne. Una sequenza di immagini di circa un minuto e 20 in cui si ricava la presenza dell’uomo mentre cammina su un marciapiede di Viareggio, in via Coppino, l’arrivo dell’auto della donna che sterza verso di lui e lo travolge più volte a velocità moderata.

La stessa 65enne scende dalla vettura, si riappropria della borsa che le era stata rapinata, risale e se ne va via. La polizia grazie al numero di targa dell’auto è riuscita a risalire alla commerciante, la cui famiglia è nota a Viareggio per la conduzione di uno stabilimento balneare il bagno Milano.

Cinzia Dal Pino, sposata, con una figlia, parlerà col suo avvocato difensore domani mattina prima dell’udienza e insieme, durante il colloquio, visioneranno le immagini disponibili. La donna era stata rapinata in strada, sotto minaccia di coltello, dopo che era uscita da un ristorante dove aveva cenato con delle amiche. L’auto è sotto sequestro.