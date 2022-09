Scoglitti festeggia i 100 anni di “zia Ciccina”: auguri da tutti anche dai ragazzini oggi adulti che l’hanno apprezzata a scuola

Francesca Di falco, per tutti la “Zia Ciccina”, mercoledì 7 settembre è arrivata ai 100 anni ed a Scoglitti è stata festa per tutti



“Zia Ciccina” ha compito 100 anni un traguardo e una felicità riservata a pochi. Francesca Di falco è nata ed è sempre vissuta a Scoglitti e per circa trentanni ha lavorato come bidella, prima alla scuola media Marconi di Vittoria e poi è stata trasferita alla scuola media di Scoglitti. Ed è proprio nell’ambiente scolastico che si è cucito addosso il soprannome di “Zia Ciccina”, quasi un vezzeggiativo coniato dai ragazzi, che evidentemente in lei vedevano non una fredda impiegata statale, ma una parente con cui dialogare e magari chiedere consigli e protezione.

Ed infatti i primi, oltre ai parenti, a ricordarsi del suo compleanno, sono stati proprio i suoi ex alunni, oggi divenuti adulti, che l’anno apprezzata come donna solare che con le sue storielle e barzellette alleggeriva le loro giornate.

Cento anni sono tanti e come per tutti, non sempre la vita le ha riservato rose, purtroppo le spine ci sono state. La morte di una figlia e poi di due generi a lei molto cari, oltre a quella dei suoi fratelli, sono stati per lei momenti di sofferenza che però ne hanno forgiato la tempra, permettendole di arrivare alla veneranda età di cento anni in buona salute.

Ma non sono mancati i momenti di felicità come sono quelli di prendersi cura dei suoi figli, dei nipoti e dei venti pronipoti che la considerano un pilastro portante della famiglia.

Mercoledì 7, Zia Ciccina è stata festeggiata da amici e parenti insieme a tutti coloro che hanno avuto il piacere e l’onore di conoscerla durante vita. “Siamo orgogliosi, ringraziando Dio di averla ancora qui con noi. Tanti auguri zia Ciccina, ti amiamo !!!” dice una nipote.