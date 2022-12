Scoglitti (RG). Panda travolge coppia in scooter: perde la vita una 31enne, gravissimo il marito

Ancora un incidente mortale. Una coppia a bordo di uno scooter è stata travolta da un’auto: muore la donna mentre il marito è gravissimo, ma non sarebbe in pericolo di vita

È accaduto intorno alle 21 di ieri, in contrada Zafaglione Berdia nella frazione di Scoglitti nel ragusano. La vittima è una donna di 31 anni di origini rumene. Secondo una prima ricostruzione, la coppia viaggiava su uno scooter, quando, per in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente con una Fiat Panda. Nel violentissimo impatto, la donna è morta sul colpo, mentre il marito è rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono arrivare le ambulanze del 118, che nulla hanno potuto fare per la donna se non costarne il decesso, mentre il marito è stato trasportato all’ospedale Guzzardi di Vittoria in gravissime condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ferito anche il conducente della Panda ma in modo lieve. Oltre alle ambulanze sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto alla rimozione dei mezzi incidentati e le forze dell’ordine che hanno eseguito i rilievi del caso.