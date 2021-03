Scoglitti (RG). Scontro tra un suv Jaguar guidato da 18enne e una Panda: 4 i feriti tra cui una 13enne

Rocambolesco incidente stradale, un grosso suv guidato da un neopatentato si è scontrato con una Fiat Panda: sei i feriti tra cui una bambina di 13 anni che ha perso molti denti

È accaduto intorno alle 20,30 di questa sera in via Napoli a Scoglitti, popolosa frazione balneare di Vittoria, nel ragusano. Secondo quanto al momento ricostruito, un suv Jaguar F-Pace di grossa cilindrata, guidato da un 18 neopatentato di Acate, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat Panda con a bordo una famiglia composta da padre, madre e una bambina di 13 anni. Nel terribile urto l’utilitaria finita sopra il cofano del grosso suv.



Scattato l’allarme sono arrivate le ambulanze che hanno soccorso i sei feriti, di cui 5 di Vittoria, tra cui la bambina che nell’urto avrebbe perso molti denti e il conducente del suv di Acate. Non è chiaro se i 5 di Vittoria erano tutti a bordo della Panda.

Sul posto oltre i vigili del fuoco del locale distaccamento Ipparino, per i rilevi sono giunti i carabinieri della Stazione di Scoglitti e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Vittoria, e gli agenti della polizia municipale.

Al giovane conducente del suv sarebbe stato contestato il fatto che un neopatentato non ha requisiti per guidare un mezzo così potente, oltre alla violazione della zona rossa, non essendo residente a Scoglitti. Infine il 18enne sarebbe già stato sottoposto agli esami di rito dell’alcoltest.

Foto e Articolo di Franco Assenza

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO