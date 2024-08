Scoglitti (RG). Si tuffa per salvare l’amico che stava annegando: Alex muore a 17 anni nonostante i tentativi di rianimarlo

Una tragedia si è verificata nella prima domenica di agosto nell’affollata spiaggia di Scoglitti nel ragusano: un 17enne è morto nel tentativo di salvare un amico in difficoltà mare

Foto Franco Assenza

Alex Cappuzzello un ragazzo 17enne che ne avrebbe compiuto 18 il 21 settembre, originario di Vittoria.nel pomeriggio di ieri, domenica 4 agosto, è deceduto nel tentativo di salvare un amico in difficoltà in mare. Secondo quanto raccontato dai presenti, Alex ha visto un suo amico, anch’egli 17enne, che nello specchio di mare antistante l’hotel Mida, era in difficoltà a causa della forte corrente, il giovane non ci ha pensato due volte e si tuffato in acqua nel tentativo di salvarlo.

Ma a causa della forte risacca anche lui è andato in difficoltà , a quel punto un altro ragazzo di origini tunisine, è entrato in acqua per aiutare i due ragazzi. Infine sono intervenuti i bagnini con un mezzo di soccorso che hanno recuperato i tre giovani, ma purtroppo Alex aveva perso conoscenza.

Sulla spiaggia il 17enne è stato soccorso, gli sono state praticate le manovre respiratorie per rianimarlo, poi è stato intubato e trasportato dal porticciolo di Scoglitti all’ospedale Guzzardi, ma è deceduto durante il tragitto. Il sindaco, Francesco Aiello, ha deciso di sospendere tutte le iniziative di intrattenimento in segno di lutto.