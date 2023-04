Scontri a Khartoum, Prigozhin: “Nessuno soldato Wagner in Sudan da più di due anni”

Il capo della Wagner respinge le accuse che arrivano dagli USA secondo cui ci sarebbe la Wagner dietro le lotte di potere tra l’esercito e le Forze di reazione rapida in Sudan

Battaglie in Sudan

Evgeny Prigozhin ha negato notizie e le “speculazioni” sulla partecipazione dei combattenti “dell’Orchestra” al conflitto che si sta consumando oggi in Sudan tra l’Esercito e le Forze di reazione rapida, con quest’ultime accusate di essere segretamente accordate con la compagnia militare privata Wagner da vari fonti occidentali.

“Oggi, non un solo combattente Wagner PMC, sottolineo nemmeno uno, è in Sudan. Ed è così da più di due anni”, ha dichirato il capo della compagnia militare privata russa che combatte in Ucraina.

Le accuse che arrivano soprattutto dagli USA, parlano delle Forze di reazione rapida in Sudan come longa manus della Wagner, addestrate dagli uomini di Prigozhin, che possiederebbe una miniera d’oro in Sudan e avrebbe accordi per la costruzione di una base militare russa sul mar Rosso.