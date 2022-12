Scontri dopo partita Francia-Marocco: auto travolge ed uccide ragazzino di 14 anni e fugge. Ricercato il conducente

Un ragazzino di 14 anni è stato investito da un’auto durante gli scontri dopo la partita tra Francia e Marocco finita 2 a 0. Il conducente è fuggito e adesso è ricercato

L’incidente è stato ripreso con un telefonino e nel video si vede chiaramente l’auto accerchiata da tifosi avversari e il conducente che inverte la marcia e travolge il ragazzino. Poi fugge.

È accaduto ieri sera a Montpellier in Francia, dopo la semifinale dei Mondiali di calcio Francia-Marocco. Un ragazzo di soli 14 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto negli scontri tra tifosi: l’adolescente è stato investito da un’auto. Lo ha reso noto la prefettura dell’Herault.



Purtroppo come era facilmente prevedibile, dopo la partita in Qatar, vinta 2-0 dalla Francia che andrà in finale con l’Argentina, a Montpellier si sono registrati scontri tra tifosi marocchini e quelli dei Bleus. Un video postato su Twitter mostra il momento dell’incidente: l’auto circondata che accelera e l’adolescente che finisce sotto le sue ruote. L’automobilista è scappato ed è ricercato. Gli inquirenti hanno ritrovato solo il mezzo.

Dalla prefettura dell’Herault, spiegano che il ragazzo è stato trasferito in ospedale in codice rosso, ma è morto poco dopo.



Proprio per paura di possibili scontri tra tifoserie, il ministro degli Interni francese aveva disposto la mobilitazione di diecimila poliziotti e gendarmi in tutto il Paese con 2.200 uomini dispiegati nella sola Capitale. I prefetti erano invece stati incaricati di effettuare ispezioni delle aree comuni, come scantinati e tetti, nei quartieri che in passato hanno registrato incidenti.