Scontro auto-camion sulla SS115 tra Menfi e Castelvetrano: perde la vita un 37enne oltre ad un ferito grave

Un incidente che si è verificato nella tarda mattinata di oggi: nelo scontro tra un’auto ed un camion perde la vita un 37enne padre di due bambini

È accaduto intorno alle 12,30 sulla SS115 “Sud Occidentale Sicula” tra Castelvetrano e Menfi, nei pressi dello svincolo di Partanna. La vittima è Nicolò Cirabisi di 37 anni di Castelvetrano. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo viaggiava come passeggero su una Renault Twingo, quando per cause in corso di accertamento si è scontrato frontalmente con un camion che trasportava un cingolato, che procedeva in direzione Sciacca. Nell’impatto violentissimo tra due mezzi, il 37enne è stato sbalzato fuori dalla vettura finendo in una scarpata, dove è deceduto. Il conducente della Twingo invece è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato presso l’Ospedale di Castelvetrano, dove i medici a cause delle gravi condizioni hanno deciso di operarlo d’urgenza. Ferito anche il conducente del camion.

Sul posto oltre alle ambulanze del 118,sono arrivati i Vigili del Fuoco e per i rilievi Polizia Stradale e Polizia Municipale di Castelvetrano.