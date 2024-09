Scontro camion auto sulla Gela-Caltanissetta: un 28enne di Vittoria muore incastrato tra le lamiere

Terribile incidente stradale nel nisseno: un giovane è rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto ed è morto

E’ accaduto sulla statale 626 Gela-Caltanissetta, in territorio di Butera. La vittima è Salvatore Calaciura, 28 anni, nato a Vittoria ma residente a Butera, in provincia di Caltanissetta. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di un’auto, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con camion alla cui guida c’era un uomo di 41 anni. L’impatto è stato violentissimo ed il 28enne è morto sul colpo.

Sul posto sono arrivate i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo di Calaciura dalle lamiere e gli uomini del 118, che nulla hanno potuto fare per il 28enne se non costatarne il decesso, mentre il camionista è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Gela per traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale.