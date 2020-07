Scontro sulla Palermo-Catania, tra due auto e un tir: muore una donna 54enne, grave il figlio di 34

Un pauroso incidente stradale si è verificato sulla Palermo-Catania, nello scontro tra due auto e un tir una donna è morta ed il figlio è grave

È accaduto intorno alle 15 di oggi sull’autostrada A19, Palermo-Catania, tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna. Secondo una prima ricostruzione l’incidente è avvenuto in un primo tempo tra una Renault Megan e una Lancia Y, che dopo l’impatto, avrebbe invaso la carreggiata opposta impattando prima contro il guard rail, per poi schiantarsi frontalmente contro un tir che proveniva dalla parte opposta. Nel violento scontro la conducente dell’auto, una donna di Catania di 54 anni, e’ morta sul colpo, mentre il figlio, di 34 anni, che si trovava sul lato passeggero è rimasto gravemente ferito.

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno trasportato il 34enne all’ospedale S.Elia di Enna, ma poi a causa di un grave politrauma è stato trasferito a Catania.

Il tratto di strada sul quale si è verificato l’incidente attualmente è a doppio senso di circolazione per cantiere in attività sulla carreggiata opposta. Dei rilievi per accertare la dinamica dell’incidente si sono occupati gli agenti della Polstrada di Enna, mentre il personale di Anas della gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione.