Scontro tra 2 auto, morti un bimbo di 5 anni e la zia incinta di 39: gravissima la mamma del piccolo, anche lei in stato di gravidanza

Tragedia nella notte nello scontro tra due autovetture sono morti un bimbo, una donna incinta. Gravissimi un’altra donna incinta e il conducente di una delle due auto

L’incidente è avvenuto intorno alle 22 di ieri sera, all’incrocio tra via Cervicione con via del Pino a Nettuno, in provincia di Latina. Le vittime sono: un bimbo di 5 anni e la zia incinta Sabrina Spallota di 39 anni, gravissima la mamma del piccolo, gemella della donna deceduta, anche lei in stato di gravidanza.

Secondo una prima ricostruzione, le due auto coinvolte, viaggiavano in direzioni opposte, quando per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto, che è stato molto violento, l’auto sulla quale viaggiavano le vittime si è schiantata contro un muretto di recinzione di un’abitazione.

Alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi e poco dopo sul posto sono intervenute i vigili del Fuoco che hanno impiegato diversi minuti per estrarre i corpi delle due sorelle e del piccolo rimasti incastrati tra le lamiere e quattro ambulanze del 118. Purtroppo i sanitari per la donna e il piccolo non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso, mentre la sorella della donna deceduta è stata trasportata in codice rosso nell’ospedale di Anzio dove è tuttora ricoverata in gravi condizioni. Grave anche l’altro conducente della macchina trasportato in condizioni critiche in ospedale. Le salme invece sono state affidate ai carabinieri di Nettuno.

Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale sono condotte dai carabinieri di zona che hanno eseguito i rilievi.