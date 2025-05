Scontro tra 2 auto sulla strada statale 115, tra Gela e Licata: perde la vita la 19 anni Gaia, gravissimo il fidanzato

In un terribile scontro frontale nella notte, una ragazza di 19 anni e morta poco dopo l’arrivo in ospedale, gravissimo il fidanzato trasferito in elisoccorso a Palermo

È accaduto intorno alle 3 di questa mattina sulla strada statale 115, tra Gela e Licata. La vittima è Gaia Sanfilippo, 19 anni, di Gela, che frequentava l’Istituto superiore “Enrico Fermi” di Licata. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza viaggiava su una Smart guidata dal suo fidanzato, Emanuele C., di 20 anni, che per cause in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con un’altra vettura condotta da un carabiniere. Nel violentissimo impatto, sia Giaia che il fidanzato sono rimasti gravemente feriti.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto i due giovani dalle lamiere e le ambulanze del 118 che li hanno trasportati all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela, dove purtroppo Gaia, nonostante i medici hanno tentato disperatamente di salvarla, è morta poco dopo l’arrivo. Emanuele, invece è stato trasferito in condizioni disperate all’ospedale di Agrigento, dove ha subito un delicatissimo intervento chirurgico. In mattinata, vista la gravità del quadro clinico, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo. Ferito anche il carabiniere che non sarebbe in pericolo di vita.

Per chiarire la dinamica dell’incidente, sono intervenuti i carabinieri e la polizia del commissariato di Palma di Montechiaro, che hanno eseguito i rilievi. La notizia del decesso di Gaia si è diffusa in poche ore e sui social, amici e compagni di scuola le hanno dedicato messaggi pieni di dolore. “Ti porterò sempre nel mio cuore, dolce Gaia”, scrive un’amica. “Principessa, non doveva andare così. Siamo tutti a pezzi”, scrive un altro amico in un post.

Redazione Fatti & Avvenimenti

