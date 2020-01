Scontro tra 3 auto sulla Catania-Siracusa: 500 X imbocca svincolo in contromano: 3 i feriti, uno grave

Un incidente stradale causato dall’imprudenza ha coinvolto ben tre mezzi e causato 4 feriti di cui uno grave trasportato in elisoccorso

È accaduto nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada Catania – Siracusa, all’altezza della galleria Agnone. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat 500 X rossa guidata da una donna avrebbe imboccato lo svincolo per Augusta in contromano, in quel momento sopraggiungeva un suv Volkswagen Tiguan con tre persone a bordo e lo scontro frontale è stato inevitabile. Nell’incidente è stata coinvolta ma leggermente, anche un’altra vettura.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che hanno soccorso i tre feriti, per uno dei quali è intervenuto anche l’elisoccorso che l’ha trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania.

La polizia stradale si è occupata degli accertamenti del caso e di veicolare il traffico su percorsi alternativi.