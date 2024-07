Scontro tra auto e moto: muore un 25enne di Ragusa che lavorava come stagionale in Sardegna

Tragedia in Sardegna, un giovane ragusano, sull’isola per lavoro, è morto a seguito di un terribile incidente stradale

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, 18 luglio sulla la statale 195, in territorio di Pula in Sardegna. La vittima è il 25enne Marco Guastella di Ragusa, che lavorava come stagionale al Forte Village. Secondo una prima ricostruzione, ma le cause dell’incidente sono da accertate, il giovane era alla guida di una moto Triumph che si è scontrata con una Golf guidata da un 27enne. L’impatto è stato violentissimo e il 25enne è stato sbalzato dalla sella cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che nonostante il tempestivo arrivo non hanno potuto fare per Marco se non costatarne il decseoo.. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri e della polizia locale di Pula.