Scontro tra auto e moto sulla A19 Palermo – Catania: Muore 29enne motociclista

Si chiamava Umberto Giovanni Ribaudo e aveva 29 anni il motociclista morto nella tarda mattinata di ieri sull’autostrada A19 Palermo-Catania, a causa di uno scontro con una Fiat Panda.

L’incidente è avvenuto sulla carreggiata in direzione Catania dell’A19, poco dopo l’agglomerato industriale di Termini Imerse, all’altezza di Buonfornello. Per cause ancora da accertrare i due mezzi – una Yamaha R6 e una Fiat Panda – sono entrati in contatto provocando una violenta carambola nella quale ha perso la vita il motociclista palermitano e residente nella zona di Brancaccio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale che hanno chiuso temporaneamente un tratto della A19.

Purtroppo a nulla è servito l’intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane. Il corpo è stato portato a Termini Imerese per l’ispezione da parte del medico legale. Adesso toccherà alla Polizia di Stato indagare sulla dinamica dell’incidente, pare siano già stati ascoltati alcuni testimoni.