Scontro tra auto e Tir sull’A20 Messina-Palermo: muore giovane carabiniere di 23 anni

Un tragico incidente si è verificato sull’autostrada Palermo-Messina: nello scontro tra un tir e un’auto, un giovane carabiniere ha perso la vita



E’ accaduto sull’autostrada A20, tra Rocca di Caprileone e Brolo, a ridosso della galleria Cipolla, in direzione del capoluogo. La vittima è Daniele Breganze, di 23 anni,originario di Palermo, carabiniere in servizio in Calabria. Un’altra persona risulta gravemente ferita ed è stata trasferita all’ospedale di Sant’Agata Militello.

Secondo una prima ricostruzione, ma la dinamica dell’incidente è ancora in via di accertamento, il giovane che viaggiava da solo su un’auto si è scontrato con un Tir all’imbocco della galleria. L’impatto tra i due mezzi è stato tanto violento da provocare una carambola mortale al termine della quale il 23enne è morto, forse sul colpo e quando i soccorritori dell 118 sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane carabiniere.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Patti, il medico legale, la polizia stradale, e il magistrato di turno. Il pm di turno della Procura di Patti, Giovanna Lombardo, dopo l’accertamento medico legale e l’espletamento dei rilievi, ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima che sarà eseguita all’ospedale Papardo di Messina dalla professoressa Daniela Sapienza.