Scontro tra Biden e Netanyahu su come sta conducendo le operazioni della guerra a Gaza e sulle vittime civili

Biden: “Israele sta perdendo il sostegno mondiale”, Netanyahu replica a muso duro: “Andremo avanti nella guerra contro Hamas nonostante le pressioni internazionali”



Israele incurante degli avvertimenti dell’amministrazione Biden, che sta ritardando la vendita di fucili prodotti negli Stati Uniti a Israele sulla scia dei timori per gli attacchi dei coloni contro i civili palestinesi in Cisgiordania, ha aumentato i raid aerei nella Striscia di Gaza.

Il premier Netanyahu è determinato a portare avanti la sua guerra contro Hamas “fino alla fine”, ed a conferma ha aumentato i raid aerei nella Striscia di Gaza nonostante i segnali di insofferenza dell’alleato americano che invia a Gerusalemme il suo consigliere per la sicurezza nazionale. Poche ore fa un raid israeliano ha ucciso due persone e ne ha ferite altre a Jenin, una roccaforte di fazioni armate in Cisgiordania, ha detto il ministero della Sanità dell’Autorità Palestinese.

Netanyahu ha escluso che dopo la fine della guerra la Striscia di Gaza possa essere governata da entità vicini ad Hamas. A stretto giro è arrivata la risposta di Ismail Haniyeh, capo di Hamas dal Qatar: “Qualsiasi accordo a Gaza o sulla causa palestinese senza Hamas o i movimenti di resistenza è un’illusione”, ha dichiarato in un discorso televisivo, ma dicendosi pronto a discutere “un percorso politico che garantisca il diritto dei palestinesi a uno stato indipendente con Gerusalemme come capitale”.

Ma il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso di continuare la lotta contro Hamas, ittitando gli Stati Uniti, che enza mettere in discussione il loro sostegno all’operazione israeliana, cominciano a essere esasperati dal bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza, con il presidente Joe Biden che fa riferimento a “bombardamenti indiscriminati” e a una possibile “erosione” del sostegno occidentale a Israele.

“Vogliamo la fine di questo conflitto, ma non pensiamo nemmeno che sarebbe opportuno fermare l’operazione adesso, perché continuerebbero gli attacchi terroristici contro Israele cosa che, a lungo termine, non è nell’interesse della sicurezza di nessuno nella regione”, ha dichiarato Matthew Miller, portavoce della diplomazia americana. Senza fermare gli attacchi a Gaza, Israele deve trovare un modo per ridurne l’intensità, ha suggerito Jack Sullivan, consigliere per la sicurezza della Casa Bianca, atteso oggi e domani a Gerusalemme per colloqui con il primo ministro Netanyahu.

“Significa semplicemente che dobbiamo muoverci verso una fase diversa rispetto al tipo di alta intensità che abbiamo oggi”, ha detto questa settimana in un forum organizzato dal Wall Street Journal. “Le discussioni (a Gerusalemme, ndr) sono estremamente serie”, ha dichiarato John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, precisando che il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, visiterà prossimamente Israele nell’ambito di una tour regionale.

I parenti degli ostaggi americani hanno incontrato per la prima volta Joe Biden mercoledì alla Casa Bianca, mentre le famiglie dei prigionieri si sono accampate davanti al Parlamento per chiederne la liberazione con cartelli: “il tempo stringe, dobbiamo agire”.