Scordia (CT). Alunno rischia di soffocare per una caramella: la prof lo salva e poi si sente male

Un alunno di scuola media ha rischia di morire soffocato da una caramella: salva grazie al pronto intervento della professoressa che dopo l’intervento si è sentita male

È accaduto nella mattinata di oggi in una classe di I media dell’Istituto Comprensivo “Salvo Basso”, di Scordia in provincia di Catania. Nella classe si era alla seconda ora di lezione con la professoressa di matematica, Giovanna Gambera, molto esperta e ormai vicina al pensionamento. La docente ad un certo punto ha capito che qualcosa non andava in un alunno, che improvvisamente ha avuto un conato di vomito ed è uscito di corsa verso il bagno.

La professoressa ha intuito che la situazione poteva essere grave ed ha seguito il ragazzo trovandolo con le labbra già cianotiche ed in evidente difficoltà respiratoria. L’esperta insegnante senza perdere tempo ha messo in atto la manovra di Heimlich, che aveva ripetuto più volte nei periodici corsi di formazione sanitaria, riuscendo ha fare espellere una caramella che ostruiva le vie aeree del ragazzo. Poi ha chiesto soccorso e nell’istituto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza, che hanno controllato il piccolo constatando che stava bene.

Chi invece stava male a causa dello stress subito, era proprio la professoressa, che è stata trasportata in ospedale, che nonostante gli sia stato consigliato un ricovero per eseguire alcuni controlli, ha preferito tornare a scuola per terminare gli scrutini programmati per le ore pomeridiane.