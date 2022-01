Scordia (CT). Scontro tra due auto: muore un 30enne, gravemente ferita la moglie incinta

Un tragico Incidente si è verificato nella giornata di ieri mercoledì: nello scontro tra due auto, un giovane di 30 anni è deceduto, mentre la moglie in stato di gravidanza è rimasta gravemente ferita



È accaduto intorno alle 16, al chilometro 15 della Strada statale 385 Catania-Caltagirone a circa 8 chilometri da Scordia. La vittima è Giuseppe Furnari, 30enne di Ramacca. Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava era alla guida di una Ford Fiesta con accanto la moglie, una 32enne di Scordia in stato di gravidanza, quando per cause in corso di accertamento, in un tratto rettilineo, completamente riasfaltato da poco tempo, si è scontrato frontalmente con un’Alfa Romeo “Giulia”, guidata da un sessantenne imprenditore di Scordia che viaggiava in direzione Catania.

Nel tremendo impatto il 30enne è morto sul colpo, mentre la moglie è rimasta gravemente ferita ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che l’ha trasportata all’ospedale Cannizzaro di Catania. Ferito anche il conducente della “Giulia” che è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Marco di Catania.

I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Augusta competente per territorio. Sul posto oltre alle ambulanze del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini.