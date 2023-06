Scozia. Arrestata l’ex premier indipendentista Nicola Sturgeon: è accusata di sottrazione dei fondi del partito

L’ex prima ministra della Scozia Nicola Sturgeon, nota per le sue battaglie indipendentiste è stata arrestata nell’ambito di un’indagine sui finanziamenti illeciti al suo partito

Nicola Sturgeon, 52 anni, premier della Scozia prime delle inaspettate dimissioni dello scorso 15 febbraio, è stata arrestata nell’ambito di un’indagine sui finanziamenti illeciti al suo partito Snp (Scottish National Party). La polizia ha confermato di averla in custodia e che al momento viene interrogata.

Sturgeon ha guidato il governo della Scozia dal 2014 al 2023. A fine marzo aveva lasciato la guida del partito e del governo. L’Snp si batte per l’indipendenza della Scozia dal Regno Unito. Il 5 aprile, la polizia aveva perquisito l’abitazione dell’ex premier e la sede del partito a Edimburgo. Era stato anche arrestato il marito Peter Murrell, ex amministratore del Snp, che è stato rilasciato senza accuse. Sequestrato anche un camper di lusso parcheggiato davanti all’abitazione della madre di Murrell a Dunfermline. Le operazioni di polizia avvengono nell’ambito di un’indagine sull’accusa che più di 600mila sterline in donazioni per una campagna indipendentista sono state sottratte dalle casse del partito.