Sea Eye 4, Lamorgese concede Pozzallo per sbarcare i 415 migranti a bordo prelevati davanti la Libia

Nella tarda serata di ieri il Ministro Lamorgese ha autorizzato la Sea Eye 4 lo sbarco dei 415 clandestini che ha bordo, ma non a Palermo, dove si stava dirigendo ma nel porto di Pozzallo



Malta non ha risposto nemmeno e tutti gli Stati Europei hanno fanno finta di non sentire e non vedere e così come sempre è accaduto in questi anni, una ong tedesca ha portato il suo carico umano in Italia, nello specifico sempre in Sicilia.

La Sea Eye 4 della ong tedesca Gorden Isler, ha a bordo 415 clandestini tra cui 150 minori, recuperati nei giorni scorsi davanti le coste della Libia. L’equipaggio ha poi fatto rotta verso nord, ma Malta, la prima sulla rotta, come al solito ha risposto “picche”, quindi l’equipaggio si è diretto – come al solito – in Italia, “invitati” da un “ospitale” sindaco di Palermo Leoluca Orlando. La nave si è fermata al largo di Terrasini in attesa di essere autorizzata e nelle serata di ieri, il ministero dell’Interno competente in materia, ha dato il suo Ok, ma non nel porto di palermo ma in quello di Pozzallo, dove a breve approderà e farà sbarcare i clandestini.