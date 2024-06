Sei un vero appassionato di calcio? Allora rispondi a queste domande fondamentali sul mondo del Pallone

Ogni anno si rinnovano i record straordinari e le scommesse calcio presentano sempre nuove squadre o vecchie glorie che riescono a scrivere la storia di questo sport, il più seguito e giocato al mondo, capace di inchiodare miliardi di persone davanti agli schermi della diretta live streaming sui siti di sport e news.

Se credi di essere un vero appassionato di calcio, devi assolutamente conoscere tutte le risposte di queste domande, altrimenti, ti consigliamo di tornare a studiare la storia del Pallone. Cominciamo subito con il fischio d’inizio e alcune domande facili, fino a giungere alle curiosità più difficili.

Quanti sono i club italiani di Serie A che hanno vinto almeno 20 scudetti?

Fino a prima del 2024 soltanto la Juve possedeva tre stelle sulla divisa, ognuna delle quali rappresenta 10 scudetti vinti, ma attualmente anche l’ Inter ha raggiunto la ventesima vittoria, superando il Milan a quota 19 scudetti e quindi con una sola stella sulla maglia.

Quali sono i due Club che hanno vinto più Champions League?

Il 2024 è un anno che ha visto aumentare un record assoluto importante, perché il Real Madrid ha vinto la sua Champions League numero 15 su 18 finali disputate, allungando sul secondo club più vincente di questo torneo, il Milan, a quota 7 coppe dalle orecchie grandi: la prima vinta nel 1963, l’ultima nel 2007.

Sono queste le due squadre che hanno vinto più volte la Champions, ma passiamo a un’altra domanda facile, prima di entrare nel terreno più ostile delle domande più difficili sul calcio.

Chi è l’allenatore che ha vinto più Champions League?

Ormai il suo record è fisso dal 2022, anno in cui Carlo Ancelotti ha vinto la sua quarta Champions da allenatore con il Real Madrid, tuttavia, la vittoria contro il Dortmund della stagione 2023 – 2024 ha permesso a Carlo Ancelotti di allungare il suo record personale su Zidane e Pep Guardiola, raggiungendo 5 Champions vinte in carriera da allenatore.

Curiosità nelle curiosità: Carlo Ancelotti è l’unico allenatore nella storia del calcio che ha vinto almeno una volta il campionato di Serie A, Ligue 1, Liga, Bundesliga e Premier, praticamente tutti i campionati europei più difficili e spettacolari.

Qual è il filotto di vittorie della Champions più lungo nella storia del calcio?

Ancora i Blancos protagonisti di un altro record, perché le prime 5 edizioni della Champions sono state vinte tutte dal Real Madrid dal 1955 al 1960.

Qual è il record di rigori consecutivi segnati in Serie A?

Torniamo nel calcio italiano per scoprire che il record di 16 rigori consecutivi segnati appartiene a Giampaolo Pazzini, tuttavia, con la stagione 2023 – 2024 il centrocampista dell’Inter Calhanoglu ha pareggiato i conti, segnando 10 rigori e portandosi anche lui a quota 16 tiri dal dischetto consecutivi segnati: riuscirà a battere il record del “Pazzo”? Ai posteri la sentenza statistica.

Perché Dobvyk ha scritto la storia della Liga Spagnola?

Dal 2010 fino al 2023 hanno vinto la classifica dei marcatori in Liga sempre calciatori del Barcellona o del Real Madrid, fino al 2024, quando Dobvyk del Girona ha interrotto la striscia positiva vincendo la classifica dei bomber con 24 gol nel campionato spagnolo di massima categoria.

Chi sono i calciatori che hanno vinto più Champions in carriera?

Il calciatore che detiene questo record da circa 60 anni è Alfredo Di Stefano, attaccante del Real Madrid, ma con la vittoria del 2024 anche Carvajal, Kroos, Nacho e Modric si sono portati a 6 titoli: uno in più del Barcellona, addirittura.

Chi è l’allenatore che ha vinto più volte il Mondiale?

Questa domanda potrebbe essere insidiosa, perché esiste un solo allenatore che è stato capace di vincere due volte in Mondiale, in due edizioni consecutive per giunta, ed è italiano. Stiamo parlando di Vittoria Pozzo, che vinse la Coppa del Mondo con l’Italia nel 1934 e nel 1938.

Quali sono le squadre italiane che hanno vinto l’Europa League?

Non solo l’Atalanta, ma anche l’Inter, la Juventus, il Parma e il Napoli hanno vinto quella che un tempo era conosciuta come Coppa Uefa, oggi l’Europa League.

Qual è la squadra che ha perso più finali di Champions?

Questo record negativo spetta alla Juventus, che dal 1973 fino al 2017 è riuscita a raggiungere la finale di Champions per ben 9 volte, perdendo in 7 occasioni lo scontro finale. La Fidanzata d’Italia è ancora oggi il club che ha perso più finali di Champions League.