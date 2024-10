Senato approva stretta su intercettazioni: ascolti solo per 45 giorni, proroghe possibili solo se emergono nuovi elementi

Il Senato ha approvato il disegno di legge presentato dal forzista Pierantonio Zanettin, sulla nuova stretta alle intercettazioni telefoniche. Insorge la sinistra

Palazzo Madama con 83 si, 49 voti contrari e un astenuto, ha dato il via libera alla nuova legge sulle intercettazione, che prevede di limitare gli ascolti a una durata totale 45 giorni, con proroghe possibili solo quando dalle captazioni emergono nuovi elementi. Il provvedimento passa ora alla Camera. Insieme al centrodestra, hanno votato a favore gli esponenti d’Italia Viva, mentre le opposizioni, a cominciare dai 5 stelle hanno contestato con forza il provvedimento.

In pratica il provvedimento modifica l’articolo 267 del codice di Procedura penale. Al momento le intercettazioni possono essere prorogate senza limiti di tempo dal gip, su richiesta del pm, per periodi successivi di 15 giorni, ma con la nuova norma non potranno “avere una durata complessiva superiore a 45 giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione”.

Inizialmente la legge era composta da 3 articoli e riguardava soprattutto il divieto di intercettare le telefonate tra avvocati e assistiti, misura viene poi recepita nel ddl Nordio e il progetto di legge si trasforma, concentrandosi sul nuovo tetto agli ascolti. Il testo modificato viene approvato in Commissione ad aprile, senza ascoltare gli esperti.

Ad accelerarne l’arrivo in Aula del Ddl è il capogruppo Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, che durante l’ultima Conferenza dei Capigruppo, chiede e ottiene che arrivi in Assemblea “il più presto possibile”. Tutti gli emendamenti delle opposizioni vengono respinti, compresi quelli del Pd che col capogruppo in Commissione Giustizia, Alfredo Bazoli, ha contestato la norma, seppur con sfumature diverse da quelle dei 5 stelle. “Va bene il tetto alle intercettazioni – ha detto Bazoli – ma il limite di 45 giorni è troppo stretto” perché “così sono a rischio anche le indagini per omicidio”. Il “numero di 45 giorni – ha incalzato l’esponente dem – è stato scelto a caso senza alcuna verifica né istruttoria. E’ una tagliola clamorosa” che mette a rischio i “reati di strage, corruzione, bancarotta fraudolenta e violenza sessuale. Possibile che non ci si renda conto dei rischi? E’ un testo scritto male, superficiale. Fermatevi!”.

La maggioranza però è andata avanti, anche grazie al sostegno di Italia viva che con Matteo Renzi e Ivan Scalfarotto sono intervenuti a sostegno del provvedimento, scontrandosi con i senatori del Pd e dei 5 stelle. Il più critico è Roberto Scarpinato, l’ex procuratore generale di Palermo eletto a Palazzo Madama dal Movimento di Giuseppe Conte, che ha sottolineato come l’Aula abbia approvato la stretta senza prima aver ascoltato il parere di investigatori e inquirenti.

L’ex procuratore generale ha sottolineato come il provvedimento stabilisca che “per reati gravissimi come stragi, omicidi plurimi, femminicidi, rapine ed estorsioni aggravate, traffico di organi e tanti altri reati, la magistratura può indagare per due anni e, tuttavia, dopo appena quarantacinque giorni se non ha la sorte di acquisire in tale manciata di giorni elementi specifici e concreti, deve staccare la spina delle intercettazioni e proseguire le indagini per gli altri ventidue mesi solo con gli stessi mezzi che si utilizzavano prima dell’era tecnologica”.