Per il vice presidente della commissione per le relazioni internazionali del Senato russo la guerra in Ucraina è tra Occidente e Russia

“L’Occidente continua la guerra contro la Russia con le mani degli ucraini, oltre che dei mercenari”, i noltre, “il personale militare dei paesi NATO è coinvolto nella situazione ucraina “, ha dichiarato in un briefing ieri Andrei Klimov, vice presidente della Commissione per le Relazioni Internazionali del Senato russo, citato dall’agenzia Ria Novosti.

Klimov ha poi dichiarato che: “Abbiamo già prigionieri tra il personale militare dei paesi NATO, mostreremo tutto questo quando condurremo processi e il mondo intero vedrà cosa veramente è successo”.

Le truppe russe hanno dunque fatto prigionieri in Ucraina anche “militari della Nato”, che la Russia intende processare pubblicamente. Il Senatore russo ha poi aggiunto che “l’operazione militare speciale della Federazione Russa terminerà molto presto, non la allungheremo deliberatamente. Non appena renderemo l’Ucraina sicura per la Russia, la fase militare si fermerà”.

Il vice presidente della Commissione per le Relazioni Internazionali del Senato russo ha infine aggiunto che al fianco delle truppe ucraine combattono mercenari provenienti dall’Asia, dall’Africa – tra cui anche soggetti legati all’ISIS, lo Stato islamico, organizzazione terroristica bandita nella Federazione Russa –, dal Regno Unito e dagli Usa, ricordando che i mercenari non sono militari e quindi non sono soggetti al diritto internazionale.