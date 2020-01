Sequestrate 3 navi traghetto della Caronte & Tourist e beni per oltre 3,5 milioni: 4 gli indagati per truffa alla Regione

Tre navi traghetto della Caronte & Tourist sequestrate e quattro persone indagate: i reati ipotizzati sono di truffa per il conseguimento di pubbliche erogazioni, falsità ideologica e frode nelle pubbliche forniture ai danni della Regione siciliana

Il decreto è stato emesso dal gip Mastroeni e riguarda oltre al sequestro, anche i quattro indagati: Sergio La Cava, 56 anni, consigliere e amministratore delegato della ‘Ngi Spa’ (incorporata nel 2017 dalla Caronte & Tourist Isole Minori Spa) e legale rappresentante della ‘Maddalena Lines Srl’ (societa’ partecipata nel 70% dalla Ngi Spa ed armatrice della “Pace”), Luigi Genchi, 55 anni, consigliere e amministratore delegato della Ngi Spa, Edoardo Bonanno, 48 anni, amministratore delegato della Caronte & Tourist Isole Minori Spa e Vincenzo Franza, 55 anni, presidente della Caronte & Tourist Isole Minori Spa e già consigliere delegato della Ngi Spa.







Inoltre la società Caronte & Tourist Isole Minori Spa è stata segnalata per la responsabilità amministrativa derivante da reato. Nel mirino la gara del 2015 per il collegamento marittimo tra Sicilia e Isole minori. I traghetti non sarebbero sicuri neanche per il trasporto di anziani e disabili.

Ad eseguire il sequestro di 3 navi traghetto della Caronte & Tourist Isole Minori Spa (la Pace, la Caronte e l’Ulisse) e di denaro, beni mobili ed immobili e quote societarie, per oltre 3,5 milioni. sono stati i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo e quelli di Messina hanno sequestrato, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Messina.

A carico dei vertici della società di navigazione ipotizzati i reati di truffa per il conseguimento di pubbliche erogazioni, falsità ideologica e frode nelle pubbliche forniture.

Le navi sequestrate, che presenterebbero gravi carenze tecniche e strutturali che non garantirebbero la sicurezza nel trasporto delle persone a mobilità ridotta, sono attualmente impiegate nei collegamenti La Maddalena/Palau, Trapani/Isole Egadi e Palermo/Ustica.