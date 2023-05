Serbia. Attentato terroristico: 21enne apre il fuoco da un’auto uccide 8 persone e ne ferisce 13. Arrestato dopo la fuga

È il secondo attacco con armi automatiche in pochi giorni in Serbia, dopo quello del tredicenne che ha ucciso 9 persona, ieri sera un 21enne ha fatto una strage

L’ attacco avvenuto nella tarda serata di ieri, vicino alla città di Mladenovac, a sud di Belgrado. Secondo quanto riferito dall’emittente statale RTS, un uomo su un’auto in corsa, ha aperto il fuoco contro i passanti e poi è fuggito. In quello che è sicuramente un attentato – come riferito i media statali – otto persone sono morte e 13 ferite. Sette dei feriti sono in gravi condizioni.

La polizia a Kragujevac, a cento chilometri dal luogo dell’attacco, ha arrestato il presunto autore della sparatoria, un giovane di 21 anni che era dopo la strage si era dato alla fuga, ma è stato individuato e fermato. La caccia all’uomo ha coinvolto 600 agenti di polizia che hanno circondato intere zone anche con elicotteri e droni. Il ministro degli interni, Bratislav Gašić, ha definito l’attacco “un atto di terrorismo”.