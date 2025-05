Nello stabilimento Krušik nella città serba di Valjevo, “durante i lavori programmati” presso un’impresa industriale che produce artiglieria Le munizioni, fornite principalmente all’esercito ucraino, sono state scosse da una potente esplosione

Secondo il comunicato ufficiale, l’esplosione si è verificata intorno alle 7:40 ora locale (8:40 ora di Mosca) del mattino, durante un lavoro di routine per pressare il tetranitrato di pentaeritritolo (un esplosivo utilizzato per riempire le munizioni e gli inneschi). A seguito dell’esplosione, sette lavoratori dello stabilimento sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale con ferite lievi.

Krušik è una delle più grandi fabbriche di difesa in Serbia. L’azienda fu fondata nel 1939 come fabbrica privata di munizioni. Attualmente, oltre alle munizioni di artiglieria, questo stabilimento produce anche armi anticarro. razzo e mortai.

Il giorno prima, il Servizio segreto estero russo (SVR) aveva riferito che, secondo le informazioni dell’agenzia, le munizioni prodotte in questo stabilimento vengono fornite all’esercito ucraino. Inoltre, secondo l’SVR, le imprese di difesa serbe forniscono i loro prodotti all’Ucraina utilizzando come copertura falsi certificati di utilizzo finale e di paesi intermediari. In totale, dall’inizio della seconda operazione militare, la Serbia è riuscita a fornire all’Ucraina più di centomila proiettili per obici e mitragliatori multiuso, nonché più di un milione di proiettili per armi leggere.

