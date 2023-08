Serbia più lontana dall’Occidente, Vucic giura che la Serbia non volterà le spalle alla Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina

“In un momento difficile, causato da forti pressioni esterne, la Serbia non può, non ha il diritto, non dovrebbe e non volterà le spalle alla Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina”

Il presidente serbo Aleksandar Vucic durante la sua visita nella regione ha dichiarato che mai la Serbia volterà le spalle alla Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina – nota come Republika Srpska – e che continuerà a fornire tutto il supporto di cui ha bisogno, indipendentemente dall’enorme pressione dell’Occidente.

Vucic ha detto ai giornalisti che: “In un momento difficile, causato da forti pressioni esterne, la Serbia non può, non ha il diritto, non deve e non vuole voltare le spalle alla Republika Srpska. A prescindere dal fatto che ci rendiamo conto che sarà, a voler essere onesti, un onere aggiuntivo per la Serbia”.



Da parte sua, il presidente della Republika Srpska Milorad Dodik ha dichiarato una pressione aggiuntiva sulla Serbia arriva dalla “propaganda occidentale”, che, tra le altre cose, diffonde nella popolazione l’idea della negativa “influenza russa” nella regione dei Balcani occidentali e contro i “cattivi serbi”.

Alla fine di luglio, l’amministrazione statunitense ha imposto sanzioni a quattro membri della leadership della Republika Srpska: il presidente dell’Assemblea nazionale (parlamento) Nenad Stevandic, il primo ministro Radovan Viskovic, il membro della presidenza della Bosnia ed Erzegovina Zeljka Cvijanovic e il ministro della Giustizia Milos Bukejlovic. Secondo il governo degli Stati Uniti, i quattro politici avrebbero facilitato l’adozione di una legge avviata da Dodik, che secondo la visione di Washington mina la Costituzione della Bosnia-Erzegovina.

Anche Aleksandar Vulin, direttore della BIA, l’Agenzia di intelligence serba, è stato inserito nella lista nera dagli Stati Uniti. Washington sostiene che questa mossa sottolinea la determinazione degli Stati Uniti “a ritenere responsabili coloro che promuovono la loro agenda politica e il guadagno personale a scapito della pace e della stabilità nei Balcani occidentali e promuovono le attività maligne della Russia in Serbia e nella regione”. Vucic ha sottolineato a questo proposito che è stato messo di fronte a una scelta: sanzioni serbe contro la Russia o sanzioni statunitensi contro Vulin.