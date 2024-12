Il capo dell’FSB russa Alexander Bortnikov ha anche menzionato che le organizzazioni terroristiche internazionali hanno intensificato i loro sforzi di reclutamento tra i migranti che arrivano in Russia dall’Asia centrale per stabilire cellule terroristiche in tutto il paese, cercando di coinvolgere anche i giovani, compresi studenti.

Le agenzie di intelligence occidentali stanno tentando di creare focolai di tensione, istigare disordini di massa e incitare attacchi terroristici in Russia, inoltre il regime di Kiev sta usando l’arsenale della NATO, compresi i missili, per effettuare attacchi terroristici contro la federazione. Lo ha detto oggi il direttore del Servizio di sicurezza federale russo (FSB) Alexander Bortnikov, che presiede anche il Comitato nazionale antiterrorismo russo.

Le agenzie di intelligence occidentali, dicono da Mosca, “stanno cercando di creare focolai di tensione in Russia, principalmente nelle regioni con persone di diversa estrazione etnica e religiosa. Cercano anche di alimentare il sentimento di protesta e provocano conflitti violenti che potrebbero portare a disordini di massa e attacchi terroristici “. “Quest’anno, il numero di tentativi di atti terroristici capaci di mettere in pericolo la sicurezza della Russia è aumentato in modo significativo. Ciò è dovuto principalmente al flusso senza precedenti di risorse organizzate dall’Occidente al regime di Kiev, che sta usando l’arsenale fornito dalla NATO, compresi i sistemi missilistici, per effettuare attacchi terroristici in profondità in Russia. Il nemico, sostenuto dai servizi speciali occidentali, ha scatenato un’aggressiva propaganda anti-russa, ha intensificato il reclutamento di perpetratori di sabotaggi e attacchi terroristici, e non evita l’inganno, la minaccia e il ricatto”.

Bortnikov ha anche detto che alcune organizzazioni terroristiche internazionali hanno intensificato i loro sforzi di reclutamento tra i migranti che arrivano in Russia dall’Asia centrale per stabilire cellule terroristiche in tutto il Paese e stanno cercando di coinvolgere anche i giovani russi, compresi scolari e studenti, in attività terroristiche. “Abbiamo ricevuto inoltre segnalazioni di detenuti reclutati in attività terroristiche mentre erano in prigione”, ha aggiunto.