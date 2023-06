Settima notte di raid su Kiev e tutta l’Ucraina, colpiti diversi aeroporti militari, depositi di armi e carburante

La Russia in Ucraina continua con i bombardamenti a tappeto, raid nella notte su Kiev, Dnipro, Donetsk, Sumy e Kharkiv, oltre a diversi aeroporti militari, depositi di armi e carburante



Il portavoce dell’Aeronautica militare di Kiev, Yuriy Ignat, come riportano i media nazionali ha dichiarato che “Le forze russe hanno attaccato la notte scorsa un aeroporto vicino a Kropyvnytskyi, una città della regione di Kirovohrad, nell’Ucraina centrale, precisando che le forze russe, hanno lanciato sei missili: “Quattro sono stati distrutti dalla difesa aerea e due, purtroppo, hanno colpito l’aeroporto operativo vicino a Kropyvnytskyi”.

Poco dopo è arrivata la conferma anche da Mosca, che però ha precisato che l’esercito russo ha colpito non uno ma quattro aeroporti militari ucraini con armi a lungo raggio, oltre a depositi di armi e di carburante: “Stanotte, le forze armate della Federazione Russa hanno effettuato un attacco con armi a lancio aereo di precisione a lungo raggio contro obiettivi nemici negli aeroporti militari”, ha dichiarato l’esercito russo in una nota.

Ad essere presa di mira è stata anche la capitale Kiev, che ormai come sempre, senza che ci siano conferme esterne ha dichiarato; “Abbattuti tutti i missili e i droni lanciati contro la capitale”. Ha dichiararlo su Telegram è stato il capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina, Serhii Popko, come riporta il Kyiv Independent.

Popko ha precisato che i russi hanno lanciato l’attacco dai bombardieri strategici Tu-95MS nella regione del Caspio. “Secondo le informazioni preliminari, nessun bersaglio aereo ha raggiunto la capitale. Tutto ciò che si stava dirigendo verso la città è stato distrutto dalla difesa aerea nella lontana periferia. Per la seconda notte consecutiva, la gente di Kiev non ha sentito le esplosioni”.

Ma la dichiarazione di Popko è contraddetta da fonti ufficiali ucraine: “Le forze di difesa aerea ucraine hanno distrutto quattro missili da crociera su sei e tre droni kamikaze su cinque lanciati nella notte dai russi contro l’Ucraina, secondo l’Aeronautica militare di Kiev”. I droni Shahed-136/131 di fabbricazione iraniana sono stati lanciati dalla regione russa di Bryansk, mentre i missili da crociera Kh-10/Kh-555 sono stati lanciati da sei TU-95MS che sorvolavano la regione del Caspio.

Missili anche su Dnipro, dove ci sono stati 20 feriti tra cui cinque bambini: “a seguito dell’attacco russo a un edificio residenziale nel sobborgo di Dnipro, nel villaggio di Pidhorodne, è salito a 20, di cui 17 ricoverati in ospedale”, come riferiscono le autorità locali, come riporta Ukrinform.

A Donetsk nell’Ucraina orientale, le bombe russe hanno provocato la morte di quattro civili sono morti e altri otto sono rimasti feriti. Lo ha detto su Telegram il capo dell’amministrazione regionale, Pavel Kirilenko. Due delle vittime sono state segnalate a Niu-York, una ad Hirnyk e una a Siversk, ha precisato il governatore.

Raid anche su Sumy, durante la scorsa notte e nella mattina di oggi, dove le forze russe hanno bombardato la regione con mortai, lanciagranate e droni ‘Shakhed: sono state registrate 54 esplosioni. Lo riferisce Ukrinform citando il profilo Facebook dell’amministrazione regionale

Attaccata con carri armati diversi insediamenti nella regione Kharkiv. A riferlo è il governatore Oleh Syniehubov secondo Kyiv Independent. La città di Vovchansk è stata bombardata pesantemente, è stato danneggiato un edificio amministrativo mentre due case sono parzialmente crollate. I carri armati russi hanno sparato sul villaggio di Huriev, danneggiando in modo significativo un edificio utilizzato a scopo culturale. Non sono state segnalate vittime.

Inoltre, come affermato da Oleh Syniehubov, capo dell’amministrazione di Kharkiv, elicotteri russi hanno attaccato e bombardati i villaggi di Guryiv, Ivashky e Vovchansk, senza causare gravi distruzioni o vittime.

“Le forze russe hanno bombardato il villaggio di Guryiv con carri armati e Ivashky con elicotteri. Anche Vovchansk è stata pesantemente bombardata”, ha aggiunto il capo dell’amministrazione regionale di Kharkiv secondo quanto riferisce la Ukrainska Pravda. Al momento non si registrano vittime ma due case sono state parzialmente distrutte. Nel villaggio di Gur’iv Kozachok, distretto di Bohodukhiv, è stata danneggiata pesantemente la Casa della Cultura.